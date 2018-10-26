13:05 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Опитування дня: Чи вірять люди, що економіка у країні стабілізувалась? - ФОТО

Українське рейтингове агентство запускає програму "Вибір на УРА". Це проект про товари і послуги, а також про те, що обираєте саме ви, споживачі! З цього приводу ми проводимо онлайн-опитування на різні теми, які найбільш хвилюють українців. Перше питання, яке ми дослідили: чи вірять люди, що економіка у країні стабілізувалась?

Опитування дня: Чи вірять люди, що економіка у країні стабілізувалась? - ФОТО

Не зважаючи на те, що економічний прогрес сьогодні не зовсім оптимістичний, українське громадянське суспільство залишається двигуном перетворень. Для більшості нашого населення європейські реалії життя асоціюються з соціальною справедливістю і певним рівнем матеріального добробуту, а також можливістю їздити до іноземних країн.

Згідно з онлайн-дослідженням мобільної платформи RateUpNow стало відомо, чи українці розуміють наскільки ми далекі від європейських реалій життя? 

Так, сусіди зі Східної Європи на їжу та комунальні послуги витрачають до 40% бюджету, тоді як Західна Європа в межах 35%.

Стосовно подорожей, то в середньому близько 37% європейців ніколи не були за кордоном. При цьому румунські та польські громадяни подоружують різними країнами не так часто. Так, у відсотках ця статистика виглядає наступним чином: 57% та 52% жителів цих країн взагалі ніколи не перетинали кордон.

Щодо відвідування кафе, барів чи ресторанів - європейці залишаються на відмітці 40% як такі, що харчуються тут дуже рідко. Судячи з даних Східної Європи, ця категорія європейців найюлижча до українського рівня.


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