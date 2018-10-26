Арестованная накануне Земцова вышла из СИЗО

Она уплатила назначенный ей залог в семи миллионов гривен и в пятницу утром, 26 октября, вышла на свободу. Вместе с тем, как рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, на нее возложены все обязанности, включая ношение электронного браслета.

Напомним, прокурор просил суд принять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал прокуратуре.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг суд избрали меры пресечения с альтернативой залога сыну народного депутата Станислава Березкина - Максиму.

В течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получил в "Ощадбанке".