Во Львове церковь Московского патриархата завесили плакатами - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии УПЦ МП.

Все началось с того, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Тогда виновников преступления не нашли. На этот раз дом Божий снова подвергся надругательству. Неизвестные решили обклеить стены храма нецензурными плакатами.

В свою очередь, в епархии напомнили слова Вселенского патриарха Варфоломея, который призвал воздержаться от насилия в связи с решением предоставить украинской православной церкви автокефалию. Также вспомнили о словах президента Петра Порошенко, который гарантировал безопасность верующим и имуществу всех церквей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Московский Патриархат разрывает отношения с Константинополем из-за Украины.