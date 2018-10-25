03:09 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВМС Украины пополнится американскими фрегатами

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассматривают вопрос поступления на баланс ВМС военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry от министерства обороны США. 

ВМС Украины пополнится американскими фрегатами

В конце прошлой недели стало известно, что Белый дом передал через военного атташе посольства США в Украине письмо в адрес украинского Министерства обороны о готовности предоставить военно-техническую помощь военно-морским силам ВСУ. Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко подтверждает факт сделанного предложения. Речь идет о передаче фрегатов типа Hazard Oliver Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США. 

Отмечается, что Киев будет настаивать на получении трех фрегатов.  Три корабля – это возможность планирования. Если первый находится на ремонте, второй – на боевом дежурстве, третий – готовится заступить на службу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", командующий ВМС Украины встретился со своим турецким коллегой.


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