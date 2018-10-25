ВМС Украины пополнится американскими фрегатами

В конце прошлой недели стало известно, что Белый дом передал через военного атташе посольства США в Украине письмо в адрес украинского Министерства обороны о готовности предоставить военно-техническую помощь военно-морским силам ВСУ. Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко подтверждает факт сделанного предложения. Речь идет о передаче фрегатов типа Hazard Oliver Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США.

Отмечается, что Киев будет настаивать на получении трех фрегатов. Три корабля – это возможность планирования. Если первый находится на ремонте, второй – на боевом дежурстве, третий – готовится заступить на службу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", командующий ВМС Украины встретился со своим турецким коллегой.