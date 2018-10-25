В Украину пытались ввезти коллекцию древностей и монет - ФОТО

В нем таможенники обнаружили пакет со старинными монетами и изделиями из цветного металла. Как сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, вещи были спрятаны от контроля, однако при углубленном осмотре они были обнаружены в багажном отделении, а именно среди личных вещей пассажиров.

В частности, в пакете находились 113 старинных монет разных годов выпуска и изделия из цветного металла, девять подсвечников, пять больших и одна маленькая подковы, часы, пять крестов и два изделия в виде насекомых.

По словам водителя, нашего соотечественника 1961 года, пакет ему передал на Варшавском автовокзале гражданин Польши.

Все найденный предметы были изъяты в установленном порядке работниками ГФС. Ожидается прибытие экспертов для оценки обнаруженных предметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на пункте пропуска Порубное на украинско-румынской границе из-за попытки контрабанды сигарет конфискован грузовой автомобиль, принадлежащий гражданину Греции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Как уточнили стражи границы, грек пытался незаконно провезти 90 пачек сигарет на сумму 2,6 тысячи гривен. В результате чего, мужчина лишился автомобиля DAF 2010 года выпуска.