09:15 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206426:Polishuk

В Украине в четверг резко ухудшится погода

В Украине в четверг, 25 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В Украине в четверг резко ухудшится погода

Синоптики предупреждают о сильных дождях. В западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях возможен мокрый снег. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

В Киевской области сегодня также ожидается резкое изменение погодных условий. Тут синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом, а также усиление ветра до 15-20 метров на секунду.

Напомним, циклон, который накрыл Украину и принес с собой резкое похолодание, дожди и сильный ветер, будет в стране недолго и уже к пятнице во всех областях существенно потеплеет.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная прохладная воздушная масса. В большинстве областей пройдет дожди, ночью на западе местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, в западной части порывы могут достигать 17-22 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 4-10 теплых градусов.


Поделиться
Читайте также:
 
Споры относительно марки Xiaomi дошли до суда В Киевской области незаконно удерживали иностранцев Украина налаживает железнодорожное сообщение с ЕС Минсоцполитики назвало варианты оформления субсидий
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив