В Украине в четверг резко ухудшится погода

Синоптики предупреждают о сильных дождях. В западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях возможен мокрый снег. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

В Киевской области сегодня также ожидается резкое изменение погодных условий. Тут синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом, а также усиление ветра до 15-20 метров на секунду.

Напомним, циклон, который накрыл Украину и принес с собой резкое похолодание, дожди и сильный ветер, будет в стране недолго и уже к пятнице во всех областях существенно потеплеет.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная прохладная воздушная масса. В большинстве областей пройдет дожди, ночью на западе местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, в западной части порывы могут достигать 17-22 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 4-10 теплых градусов.