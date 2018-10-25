02:00 25.10.2018 | Общество | Новости
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В США обнаружили еще одну подозрительную посылку

В американском штате Мэриленд в городе Кэпитол-Хайтс был обнаружен подозрительный пакет.

В США обнаружили еще одну подозрительную посылку

Его нашли в отделе почты для членов палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Как сообщают в среду, 24 октября в своем Twitter журналисты CNN, на место инцидента отправили спецотряд полиции и кинологов.

В свою очередь спецслужбы США сообщают, что посылка, отправленная в дом Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером. Также перехватили и посылку для Обамы.

Кроме того, в почте, отправленной в дом Клинтонов, нашли взрывное устройство. Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в редакции СNN обнаружили действующее взрывное устройство и конверт с белым порошком.

Все это было помещено в посылке, которая поступила центральный офис издания. По предварительным данным ФБР, взрывное устройство является "трубной бомбой" .


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