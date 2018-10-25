В среду на Донбасса был ранен один украинский военный

При этом дважды противник применят оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате боевых действий был ране один украинских военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном стреляли в районах населенных пунктов Вольный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

Из минометов 82-го калибра врач обстрелял в защитников Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе поселка Пески боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлени. Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вольный, что на Попаснянском направлении.

По данным украинской разведки трое боевиков уничтожены.

Вместе с тем уже с начала текущих суток противник трижды открывал огонь по нашим позициям в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Напомним, во вторник, 23 октября, российские оккупанты девять раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник использовал для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.