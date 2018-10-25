В четверг в Украине будет влажная и прохладная погода

В большинстве областей пройдет дожди, ночью на западе местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, в западной части порывы могут достигать 17-22 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 4-10 теплых градусов.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов тепла.

На западе Украины облачно, дождь. Температура воздуха ночью будет от 0 до плюс 6 градусов. Днем потеплеет до 3-10 градусов.

На севере страны ночью и утром дождь, днем осадков не предвидится, только в Житомирской области в течение суток небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем будет от 4 до 9 теплых градусов.

В центре Украины весь день будет дождливым. Ночная температура воздуха составит 1-7 теплых градусов. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На востоке страны в четверг дождь. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На юге Украины сегодня также синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 7-13 градусов.

В Крыму в четверг также синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-13 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые - оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками - снег и перемену погоды; а если звезды пылали - быть ветрам и сухому году.