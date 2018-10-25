В Киевской области незаконно удерживали иностранцев

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Согласно информации, среди ночи на номер полиции Киевской области начали звонить жители пгт Глеваха, Васильковского района. Люди рассказали, что по территории поселка ходят иностранцы и просят есть. На место выехал наряд полиции.

В результате сотрудники Васильковского райотдела забрали 28 вьетнамцев и передали их работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов.

В связи с происшествием, полиция открыла уголовное производство по ст.146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека. На данный момент продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в одной из западных провинций Турции грузовик с мигрантами сорвался с моста.