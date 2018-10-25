В Индии начнут изучать право по книгам о Гарри Поттере

Об этом сообщает издание BusinessWorld.

В рамках нового курса будет исследован вопрос связи между юриспруденцией и литературой. Курс получил соответствующее название - "Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на Поттериану Роулинг".

Педагоги вместе со студентами будут анализировать роль закона в Поттериане и проводить параллели между событиями в книгах и реальными ситуациями. Во время анализа будут также учитываться существующие законы страны. Автором курса выступил профессор Шоувик Кумар Гуха. Он считает, что таким образом студентов можно творческому мышлению.

Стоит подчеркнуть, что некоторые из тем курса посвящены классовым и социальным правам граждан Индии. Здесь, в частности, будет рассмотрена тема порабощения домашних эльфов и проведение параллелей с существующей кастовой системой в Индии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 23 октября в Украину прибыл новый посол Республики Индия Партха Сатпатхи.