Украинские саперы выиграли золото на cоревнованиях в Канаде

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего в учениях приняли участие военнослужащие из более 20 стран. Целью состязаний была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде. А также фокусировка на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях и максимальное уменьшение угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.

По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", саперы очистили от снарядов 15 сел вокруг Ични.