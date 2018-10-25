05:08 25.10.2018 | Общество | Новости
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Украинские саперы выиграли золото на cоревнованиях в Канаде

Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде.

Украинские саперы выиграли золото на cоревнованиях в Канаде

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего в учениях приняли участие военнослужащие из более 20 стран. Целью состязаний  была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде. А также фокусировка на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях и максимальное уменьшение угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.

По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", саперы очистили от снарядов 15 сел вокруг Ични.


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