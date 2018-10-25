22:59 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206489:Polishuk

Суд арестовал заместителя председателя "Ощадбанка"

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

Суд арестовал заместителя председателя

Его подозревают в завладении государственными средствами. Она является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению 20 миллионами долларов "Ощадбанка".

Вместе с тем прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу в семь миллионов гривен залога.

Напомним, в течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".

Как сообщал УРА-Информ, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду, 24 октября, подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина. Представление отправлено в генеральную прокуратуру Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
В Запорожской области полиция задержала секретаря военкомата Уголь с Донбасса Россия продает в Турцию и Польшу, - Климкин В Киеве неизвестный похитил из машины 800 тысяч гривен - ФОТО, ВИДЕО В Украине снимут фильм за романом известного писателя
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив