Суд арестовал заместителя председателя "Ощадбанка"

Его подозревают в завладении государственными средствами. Она является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению 20 миллионами долларов "Ощадбанка".

Вместе с тем прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу в семь миллионов гривен залога.

Напомним, в течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".

Как сообщал УРА-Информ, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду, 24 октября, подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина. Представление отправлено в генеральную прокуратуру Украины.