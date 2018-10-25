14:30 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206444:labazovych

Синоптик рассказала о потеплении к концу недели - ФОТО

Украинский синоптик Наталка Диденко поведала, что в четверг, 25 октября, ожидается ветреная и дождливая погода. В то время, как в ближайшие дни на большинстве территории страны осадки прекратятся, в выходные потеплеет.

Синоптик рассказала о потеплении к концу недели - ФОТО

Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети Facebook.

Согласно прогнозу Диденко, в данное время циклон - Siglinde направляется с северо-запада Европы. Поэтому, к концу недели циклон покинет пределы Украины, повсюду потеплеет.

"Погода сложная и тяжеловата для людей с высокой чувствительностью к резким изменениям синоптической ситуации. Поберегите себя тщательно", - отметила синоптик.

25 октября

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4-9°, в южных областях местами 8-13°. На высокогорье Карпат мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-4° тепла.

В Киеве в четверг - периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +7 градусов.

26 октября

В Украине будет небольшой дождь, днем в западных и большинства южных областей без осадков.

27 октября

В стрене прогнозируется переменная облачность.Температура на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 26 октября 10-15°, 27 октября 15-20°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 26 октября 5-10°, 27 октября 10-15°. Ветер в Украине преимущественно западный 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

28-29 октября

В западных и северных областях небольшой дождь (29 октября местами), на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в северных, Волынской и Ривненской областях ночью 3-9° тепла, днем 28 октября 7-13°, 29 октября 12-18°; на остальной территории ночью 6-12°, на побережье морей до 14°, днем 16-22°.


Поделиться
Читайте также:
 
Актриса "Дизель шоу" созналась о последствиях аварии В Киеве состоится акустический концерт Alyosha - ФОТО, ВИДЕО Наличный доллар в четверг набрал еще десять копеек Впервые за пять лет банкиры сообщили о снижении кредитного риска - НБУ
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив