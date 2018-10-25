Синоптик рассказала о потеплении к концу недели - ФОТО

Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети Facebook.

Согласно прогнозу Диденко, в данное время циклон - Siglinde направляется с северо-запада Европы. Поэтому, к концу недели циклон покинет пределы Украины, повсюду потеплеет.

"Погода сложная и тяжеловата для людей с высокой чувствительностью к резким изменениям синоптической ситуации. Поберегите себя тщательно", - отметила синоптик.

25 октября

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4-9°, в южных областях местами 8-13°. На высокогорье Карпат мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-4° тепла.

В Киеве в четверг - периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +7 градусов.

26 октября

В Украине будет небольшой дождь, днем в западных и большинства южных областей без осадков.

27 октября

В стрене прогнозируется переменная облачность.Температура на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 26 октября 10-15°, 27 октября 15-20°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 26 октября 5-10°, 27 октября 10-15°. Ветер в Украине преимущественно западный 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

28-29 октября

В западных и северных областях небольшой дождь (29 октября местами), на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в северных, Волынской и Ривненской областях ночью 3-9° тепла, днем 28 октября 7-13°, 29 октября 12-18°; на остальной территории ночью 6-12°, на побережье морей до 14°, днем 16-22°.