15:33 25.10.2018 | Общество | Новости
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Семьям погибших в Керчи спишут долги по кредитам

Несколько российских банков готовы списать долги по займам семьям погибших в Керченском политехническом колледже. Соответствующие предложение начнет действовать, если люди обратятся с такой просьбой.

Семьям погибших в Керчи спишут долги по кредитам

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей двух кредитных организаций. Речь идет о банках РНКБ и "Россия", второй готов простить кредиты и пострадавшим при нападении.

По данным РНКБ, на сегодняшний день из родственников жертв пока никто не обращался.

Для ликвидации задолженностей семьям следует обратиться в финансовые организации. Списание долгов заемщикам в чрезвычайных ситуациях не является обязанностью банков, однако зачастую ими используется.

Стоит отметить, что ранее власти Крыма обещали выплатить семьям пострадавших по 500 тысяч рублей, погибших — по миллиону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", студенты Керченского политехнического колледжа впервые вышли на учебу. Преподаватели провели со студентами классные часы, во время которых студентам сообщили дальнейший график обучения. 


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