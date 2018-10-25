21:32 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко оставили под арестом еще на два месяца

Шевченковский районный суд города Киева в четверг, 25 октября, продлил арест народному депутату Надежды Савченко еще на два месяца.

Савченко оставили под арестом еще на два месяца

Таким образом, она будет находится по стражем до 30 декабря. Об этом сегодня на своей страничке в Facebook сообщила сестры Савченко Вера.

Напомним, 22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

В свою очередь, Савченко заявляла, что Администрация президента готовила ее ликвидацию. По ее словам, она трижды получала угрозы.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре Шевченковский райсуд Киева вновь продлил арест народному депутату Надежде Савченко до 30 октября.


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