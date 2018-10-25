Савченко оставили под арестом еще на два месяца

Таким образом, она будет находится по стражем до 30 декабря. Об этом сегодня на своей страничке в Facebook сообщила сестры Савченко Вера.

Напомним, 22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

В свою очередь, Савченко заявляла, что Администрация президента готовила ее ликвидацию. По ее словам, она трижды получала угрозы.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре Шевченковский райсуд Киева вновь продлил арест народному депутату Надежде Савченко до 30 октября.