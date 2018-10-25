13:16 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новая Почта повысила тарифы на доставку

Частная компания "Новая почта" сообщила о росте тарифов на услуги междугородней доставки на 11-25% с 25 октября 2018 года.

Новая Почта повысила тарифы на доставку

Об этом сообщил директор компании Александр Бульба на своей странице в Facebook.

Теперь тарифы на отправку посылок из отделения в отделение весом до двух кг вырастут с 18 до 20 гривен:

- весом до пяти килограммов – с 20 до 25 гривен:

- весом до 10 килограммов – с 25 до 30 гривен; 

- весом до 20 килограммов – с 30 до 35 гривен.

Перевозка посылок весом от 20 до 30 килограммов станет дороже на 10 гривен и в сумме составит 50 гривен. За каждый килограмм превышения после достижения 30 килограммов потребителю придется доплатить 50 копеек.

В компании отмечают, что повышение цен связано с ростом цен на бензин. При чем за этот период цены на бензин выросли на 8 гривен, а тарифы на доставку всего на 2-5 гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с 1 ноября текущего года в Украине вступают в силу новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.


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