10:15 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Непогоды в Украине обесточила 146 населенных пунктов

В Украина в результате ухудшения погодных условий в ночь на четверг, 25 октября, произошло обесточивание в ряде населенных пунктов.

Непогоды в Украине обесточила 146 населенных пунктов

По данным Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в 146 населенных пунктов в девяти областях Украины люди остаются без света. Так, из-за дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В итоге в Винницкой области обесточенными оказались 60 населенных пунктов. В Львовской области без света остаются 29 населенных пунктов, в Тернопольской - 18, в Черновицкой - 14, Ивано-Франковской - семь, Луганской - шесть, Закарпатской - пять, Донецкой - четыре и и Волынской - три населенных пункта.

На данный момент над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в четверг, 25 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных дождях. В западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях возможен мокрый снег. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.


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