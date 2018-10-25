12:32 25.10.2018 | Общество | Новости
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На севере Греции вновь бушует лесной пожар

Масштабный лесной пожар вспыхнул на полуострове Ситония на севере Греции.

На севере Греции вновь бушует лесной пожар

В четверг вечером, 24 октября, с самого утра в районе полуострова Ситония 60 пожарных с 30 транспортными средствами вместе с многочисленными добровольцами, с помощью четырех самолетов пытаются огонь. Вместе с тем сильный ветер мешает их усилиям.

Как сообщает государственное агентство ANA-MPA, небо над Ситонией покрыто дымом, который видно с большого расстояния. По предварительным данным пожар вспыхнул около Планице, что на востоке Ситонии.

Напомним, сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин. По состоянию на вечер воскресенья, 12 августа, местные власти эвакуировали два поселения.

Как сообщал УРА-Информ, количество погибших в августе в результате лесных пожаров в Греции возросло до 98 человек.


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