На севере Греции вновь бушует лесной пожар

В четверг вечером, 24 октября, с самого утра в районе полуострова Ситония 60 пожарных с 30 транспортными средствами вместе с многочисленными добровольцами, с помощью четырех самолетов пытаются огонь. Вместе с тем сильный ветер мешает их усилиям.

Как сообщает государственное агентство ANA-MPA, небо над Ситонией покрыто дымом, который видно с большого расстояния. По предварительным данным пожар вспыхнул около Планице, что на востоке Ситонии.

Напомним, сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин. По состоянию на вечер воскресенья, 12 августа, местные власти эвакуировали два поселения.

Как сообщал УРА-Информ, количество погибших в августе в результате лесных пожаров в Греции возросло до 98 человек.