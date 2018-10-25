09:31 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На юге Украины зацвели яблони

На странице группы "Это Запорожье" появилась информация в отом, что в городе начали цвести яблони.

На юге Украины зацвели яблони

Соответсующее фото было опубликовано очевидцами. Как отмечают сами пользователи: "это было бы ничего, если бы не в конце октября". Многие также отмечают, что видели цветующие каштаны и сирень.

Отметим, что пока на юге Украины - весна, в Карпатах уже настоящая зима. Снега выпало уже достаточно много. Также сообщается, что в Карпатах бурлят снежные метели.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", снег в Карпатах выпал вчера.


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