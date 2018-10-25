Минсоцполитики назвало варианты оформления субсидий

Министр подчеркнула, что есть разные форматы для получения субсидий: личный прием в управлении соцзащиты населения, подача электронного заявления и декларации через сайт Минсоцполитики, а также отправка документов по почте.

На данный момент уже около 20 тысяч заявлений подано онлайн на правительственном портале. Для всех желающих подать заявку на получение пособия, на портале создан отдельный раздел "Субсидия". Чтобы ознакомиться с услугой и списком документов, нужна всего лишь электронная почта. На втором этапе нужно заполнить заявление и декларацию о доходах и расходах. Чтобы официально отправить документы на субсидию, потребуется подтвердить личность отправителя или с помощью электронной подписью, или через BankID. Узнать, была назначена субсидия, можно онлайн через Единый государственный реестр получателей субсидий.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева считает, что в результате подорожания газа, овышение тарифов на тепло и гарячую воду составит 16%, но это компенсируется повышением зарплат.