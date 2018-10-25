12:35 25.10.2018 | Политика | Новости
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Ирландия организует референдум по богохульству

В пятницу, 26 октября, ирландские избиратели будут голосовать за то, чтобы отменить положения конституции страны, которые расценивает богохульство как преступление.

Ирландия организует референдум по богохульству

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Избирателям предложат проголосовать: забрать или нет слово «богохульство» из раздела конституции 1937 года, который гласит: «Публикация или высказывания богохульных, крамольных или непристойных мыслей является преступлением, которое должно наказываться в соответствии с законом».

На прошлой неделе издание Irish Times провело опрос, который показал, что 51% респондентов заявили, что поддерживают отмену богохульства, как преступления, 19% сказали, что будут голосовать за его сохранность, 25% - еще не определились, а 4% - сомневаются, будут ли голосовать вообще.

Стоит подчеркнуть, что ирландская католическая церковь выступила с заявлением, что положение о богохульстве является в значительной степени устаревшим  и использовалось для оправдания насилия. И добавила, что каждый человек имеет свободу на выражение своих взглядов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Ирландии появится украинское посольство.


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