11:38 25.10.2018 | Общество | Новости
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Британия откажет во въезде любому, кто причастен к убийству журналиста Хашогги

Великобритания приняла решение запретить въезд в страну всех подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Британия откажет во въезде любому, кто причастен к убийству журналиста Хашогги

С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Глава британского правительства отметила, что существует настоятельная необходимость установить, что случилось в этом деле. И пока идет расследование, въезд подозрительных лиц на территорию государства воспрещен.

Министр внутренних дел соединенного королевства уже принимает меры в отношении всех подозреваемых, чтобы исключить для них въезд в Великобританию. Если лица, которых подозревают в причастности к делу, имеют визы, они будут отменены. К слову, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде на данный момент известно о 18 лицах, причастных к инициденту.

Отметим, ранее власти Саудовской Аравии подтвердили информацию о смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле. В консульстве возник конфликт, который быстро перерос в столкновения с охраной и сотрудниками ведомства. В результате драки журналист получил тяжелую травму головы и скончался. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили фрагменты останков убитого журналиста. 


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