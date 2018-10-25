14:54 25.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцов стал лауреатом престижной премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет стал лауреатом премии имени Сахарова. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на совоей странице в Twitter.

 

Сенцов стал лауреатом престижной премии Сахарова

Как отметил Джозвяк, на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте.

"Церемония награждения пройдет 12 декабря в Страсбурге", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. Эта награда была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинскому политзаключенному Кремля, режиссеру Олегу Сенцову присвоили премию "За человеческое достоинство" - Pro Dignitate Humana. 


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