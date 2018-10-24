Жители Ичнянского района могут вернуться домой, пожар на арсенале потушен, - Череткин

Жители Ичнянского района Черниговской области могут возвращаться в свои дома после эвакуации. Об этом сообщил сегодня глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

О также заверил, что руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, исполняющий обязанности главы Черниговской обладминистрации, подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе. Воздушное пространство в радиусе 30 километров будет открыто с трех часов ночи 25 октября, - пояснил глава ГосЧС, добавив, что спасатели продолжают разминировать загрязненную территорию и восстанавливают поврежденные дома.

В свою очередь, на сайте Черниговской обладминистрации сообщается, что с 29 октября, после завершения школьных каникул, дети смогут вернуться к образовательному процессу.

По данным администрации в районе восстановлено более 140 домов, начались ремонтные работы и в военном городке, где сейчас вставляют стекла в окна.

Напомним, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов шестого арсенала Минобороны Украины возле поселка Дружба Ичнянского района поступила 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировалось население из 38 населенных пунктов.

Как сообщал УРА-Информ, общая сумма убытков от взрывов на военных складах составляет сотни миллионов долларов. Об этом заявил депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире украинского телеканала.