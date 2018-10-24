08:59 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе погиб один украинский военный

Во вторник, 23 октября, российские оккупанты девять раз открывали огонь по позициям наших войск.

Во вторник на Донбассе погиб один украинский военный

При этом противник использовал для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, враг в основном

обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Возле Авдеевки противник обстреливал опорные пункты украинских войск из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Павлополя и Водяного боевики обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и еще четверо ранены.

Уже с начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, в понедельник боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом российские оккупанты вчера не применяли вооружения запрещенного минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.


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