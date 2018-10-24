Во вторник на Донбассе погиб один украинский военный

При этом противник использовал для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, враг в основном

обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Возле Авдеевки противник обстреливал опорные пункты украинских войск из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Павлополя и Водяного боевики обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и еще четверо ранены.

Уже с начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, в понедельник боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом российские оккупанты вчера не применяли вооружения запрещенного минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.