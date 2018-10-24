17:31 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В жилых домах Краматорска отключили отопление

В городе Краматорск Донецкой области из-за отсутствия газа приостановили на неопределенный срок отопление жилых домов. 

В жилых домах Краматорска отключили отопление

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

По данным местной власти, отопительный сезон в Краматорске был начат 16 октября. Однако, несмотря на это, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива.

К сожалению, на сегодняшний день аналогичная ситуация сложилась во многих украинских городах.

"Я понимаю, что ситуация с газом довольно не простая, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она решилась быстрее", – заявил мэр города Краматорска Андрей Панков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине хватит газа на прохождение отопительного сезона. По состоянию на утро среды, 24 октября, в подземные хранилища закачано почти 17 миллиардов кубометров газа.


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