В жилых домах Краматорска отключили отопление

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

По данным местной власти, отопительный сезон в Краматорске был начат 16 октября. Однако, несмотря на это, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива.

К сожалению, на сегодняшний день аналогичная ситуация сложилась во многих украинских городах.

"Я понимаю, что ситуация с газом довольно не простая, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она решилась быстрее", – заявил мэр города Краматорска Андрей Панков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине хватит газа на прохождение отопительного сезона. По состоянию на утро среды, 24 октября, в подземные хранилища закачано почти 17 миллиардов кубометров газа.