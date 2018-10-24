04:05 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыл новый посол Индии

Министрество иностранных дел Украины сообщило о прибытии нового посла Индии в Украину.

В Украину прибыл новый посол Индии

Во вторник, 23 октября, в Украину прибыл новый посол Республики Индия Партха Сатпатхи. Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица принял копии верительных грамот новоназначенного посла Индии в Украине.

Во время протокольной встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинско-индийских отношений, в частности, активизацию политического диалога, необходимость расширения договорно-правовой базы, усиление взаимодействия в рамках международных организаций и т.д.

Ранее в МИДе также произошли кадровые изменения. Президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Виктора Никитюка. На сайте посольства Украины в Таджикистане отмечается, что Никитюк с 2012 года занимал должность посла в Душанбе, и с 2013 года - в Афганистане.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Индии поезд сошел с рельс: в результате более 60 пострадавших.


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