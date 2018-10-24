В среду в Украине дожди, местами с мокрым снегом

По всей Украине ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом. В Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метель, на высокогорье сильный снег.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывы могут достигать 15-20 метров на секунду, а в западных областях местами 25-30 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером дождь, который будет идти почти весь день, прекратится. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем будет не больше 6-8 градусов со знаком плюс.

На западе Украины дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 2-8 градусов со знаком плюс.

На севере Украины пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 3-8 градусов со знаком плюс.

В центре страны в среду также дождь. Температура воздуха ночью составит 2-9 теплых градусов. Днем потеплеет до 4-12 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-15 градусов.

На юге страны в среду дождь, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 10-18 градусов.

В Крыму сегодня также дождь, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 10-15 градусов.

Народный прогноз: 24 октября почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти. Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму. Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начиналась заготовка муки.