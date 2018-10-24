В среду Кабмин рассмотрит реформирование системы госфинконтроля до 2020 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 24 октября, намерен утвердить план мероприятий по реализации концепции государственной политики в сфере реформирования системы государственного финансового контроля до 2020 года.
Среди прочего министры рассмотрят вопрос реализации экспериментального проекта в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и госрегистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Такие вопросы значатся в сегодняшней повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.
Согласно документу, правительство также займется вопросами проведения мероприятий официального контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита).
Также будет рассмотрен вопрос о завершении реформирования структуры аппарата некоторых министерств.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман накануне заверил, что на сегодняшний день вопрос о еще одном повышении цены на газ для населения не стоит. Еще одно повышение "неприемлемо" для украинцев, - уверен глава правительства.