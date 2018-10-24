В Николаевской области на взятке попался начальника управления Госпродпотребслужбы

Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, правоохранители установили, что за не составление коррупционного административного протокола должностное лицо предложило взятку в сумме трех тысяч долларов начальнику отдела Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сегодня во время передачи оговоренной суммы взятки чиновник задержан.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного Кодекса Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций и руководителя отдела этой РГА. Они требовали и получили 10 тысяч долларов. Как сообщила пресс-служба полиции Ровно, за эти деньги чиновники обещали вынести положительного решения относительно застройки земельного участка на территории сельского совета.