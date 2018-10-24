02:00 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206331:Polishuk

В Николаевской области на взятке попался начальника управления Госпродпотребслужбы

Полиция во вторник, 23 октября, задержали начальника управления Государственной продпотребслужбы в Николаевской области.

В Николаевской области на взятке попался начальника управления Госпродпотребслужбы

Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, правоохранители установили, что за не составление коррупционного административного протокола должностное лицо предложило взятку в сумме трех тысяч долларов начальнику отдела Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сегодня во время передачи оговоренной суммы взятки чиновник задержан.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного Кодекса Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций и руководителя отдела этой РГА. Они требовали и получили 10 тысяч долларов. Как сообщила пресс-служба полиции Ровно, за эти деньги чиновники обещали вынести положительного решения относительно застройки земельного участка на территории сельского совета.


Поделиться
Читайте также:
 
США еще не приняли решение о новых санкциях против России, - Болтон В Киеве провалился асфальт, полиция перекрыла Голосеевский проспект - ФОТО В Ровно чиновники райадминистрации попались на взятке С 1 ноября в Украине повысят тарифы на телефонную связь
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив