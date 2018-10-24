В НАБУ рассказали подробности завладения 20 миллионами долларов "Ощадбанка"

Во вторник, 23 октября, по этому делу были задержаны десять человек. Среди них двое действующих и один бывший менеджер государственного "Ощадбанка". Всем им сообщено о подозрении.

Об этом сообщил журналистам источник в Национальной антикоррупционном бюро Украины. По данным источника речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка, а ныне заместителе председателя правления "Ощадбанка", бывшем начальнике управления проектного финансирования "Ощадбанк", который был уволен в 2015 году и бывшей начальницы отдела управления проектного финансирования банка в настоящее время занимающей должность руководителя указанного управления госбанка.

Другие подозреваемые являются бывшие бенефициарами группы компаний "Креатив", а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.

По данным НАБУ с 2013 по 2015 год должностные лица компаний "Креатив" в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита.

Займ предназначался для "покупки семян подсолнуха", однако на самом деле были выведены

на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии.

Напомним, аграрная группа "Креатив" была продана в сентябре 2015 года. Новыми собственниками стала группа бизнесменов во главе с Артуром Гранцем.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Национальное антикоррупционное бюро начало расследование уголовное дело по фактам хищения 20 миллионов долларов государственного банка. В хищении заподозрили народного депутата Украины. Как сообщила во вторник, 23 октября, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат, имя которого в прокуратуре не называют, организовал преступление путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использования при пособничестве чиновников банковского учреждения.