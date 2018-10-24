16:38 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кого поддержал Иерусалимский патриарх в споре Константинополя с РПЦ

Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с РПЦ в вопросе автокефалии Украинской церкви. Об этом пишет религиозное издание Оrthodoxia.info.

Стало известно, кого поддержал Иерусалимский патриарх в споре Константинополя с РПЦ

Сообщается, что Феофил ІІІ в письме обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро. Предполагается, что этот шаг свидетельствует о поддержке Патриархом Иерусалимским Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.

"Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были путешествовать по всем концам мира для того чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом быть уступчивыми", - сказал экзарх. 

Вместе с тем Иерусалимский экзарх заявил о нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.

Стоит отметить, что со стороны Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении  с представителями Поместных православных церквей. При этом, если смотреть с точки зрения Русской православной церкви, то исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Константинопольский патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии раскольникам на Украине, несмотря ни на какие призывы и обстоятельства Русской православной церкви. 


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