Швейцария задержала россиян, которых подозревают в кибератаке

Cтоит отметить, что лаборатория является учреждением Организации по запрещению химического оружия, которая в том числе расследует отравлении экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля

Cогласно информации, россиян ранее задержали в Нидерландах. По версии швейцарского следствия, подозреваемые планировали не только кибератаку на химическую лабораторию, но и взломали офис Всемирного антидопингового агентства в швейцарской Лозанне. Поэтому департамент юстиции Швейцарии позволили прокурору предъявить обвинение задержанным шпионам.

Но подобные попытки взлома не первые. Ранее стало известно, что в Нидерландах весной задержали шпионов РФ, которые пыталась пробраться в химическую лабораторию. Задержанные шпионы имели с собой оборудование для проникновения в компьютерную сеть лаборатории.Тогда швейцарская разведка подтвердила, что российских шпионов обнаружили в Гааге и выслали из страны. Против них возбудили уголовное дело.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", многие западные страны обвинили Россию в кибератаках.