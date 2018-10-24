08:02 24.10.2018 | Общество | Новости
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Швейцария задержала россиян, которых подозревают в кибератаке

В Швейцарии возбудили уголовное дело против двух российских шпионов, подозреваемых в попытке хакерской атаки в лабораторию в городе Шпиц.

Швейцария задержала россиян, которых подозревают в кибератаке

Cтоит отметить, что лаборатория является учреждением Организации по запрещению химического оружия, которая в том числе расследует отравлении экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля

Cогласно информации, россиян ранее задержали в Нидерландах. По версии швейцарского следствия, подозреваемые планировали не только кибератаку на химическую лабораторию, но и взломали офис Всемирного антидопингового агентства в швейцарской Лозанне. Поэтому  департамент юстиции Швейцарии позволили прокурору предъявить обвинение задержанным шпионам.

Но подобные попытки взлома не первые. Ранее стало известно, что в Нидерландах весной задержали шпионов РФ, которые пыталась пробраться в химическую лабораторию. Задержанные шпионы имели с собой оборудование для проникновения в компьютерную сеть лаборатории.Тогда швейцарская разведка подтвердила, что российских шпионов обнаружили в Гааге и выслали из страны. Против них возбудили уголовное дело.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", многие западные страны обвинили Россию в кибератаках.


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