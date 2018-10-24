22:59 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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САП передало Луценко представление на Березкина

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду, 24 октября, подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина.

САП передало Луценко представление на Березкина

Представление отправлено в генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook сам Холодницким.

Он также напомнил, что вчера по подозрению в коррупции и завладении 20 миллионамм долларов государственного банка "Ощадбанк" задержано и сообщено о подозрении ряду должностных лиц банка и предприятий группы "Креатив".

Сегодня, для привлечения всех задержанных и, вероятно причастных к указанным преступлениям, подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича.

Напомним, прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка".

Как сообщал УРА-Информ, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Он является бывшим совладельцем агрохолдинга "Креатив", с помощью которого из "Ощадбанка" вывели 20 миллионов долларов.


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