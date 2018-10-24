23:47 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Киевом полиция изъяли 500 тонн контрафактных нефтепродуктов

Столичная полиция в среду, 24 октября, во вермя обысков на территории области обнаружила почти 500 тонн контрафактного горючего.

Под Киевом полиция изъяли 500 тонн контрафактных нефтепродуктов

При этом основанием для проведения обысков стали результаты исследований образцов топлива, которые показали, что продукция изготовлена из некачественного сырья и не соответствует государственным стандартам. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, в рамках уголовного дела, открытого по факту введения в оборот опасной продукции, были зафиксированы факты деятельности нефтебаз по хранению горюче-смазочных материалов без имеющихся на время обыска каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности.

В местах хранения и сбыта нефтепродуктов также изъята финансовая документация, а также образцы, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас суд решает вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 23 октября, полиция задержала первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций и руководителя отдела этой РГА. Они требовали и получили 10 тысяч долларов.


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