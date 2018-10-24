Под Киевом полиция изъяли 500 тонн контрафактных нефтепродуктов

При этом основанием для проведения обысков стали результаты исследований образцов топлива, которые показали, что продукция изготовлена из некачественного сырья и не соответствует государственным стандартам. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, в рамках уголовного дела, открытого по факту введения в оборот опасной продукции, были зафиксированы факты деятельности нефтебаз по хранению горюче-смазочных материалов без имеющихся на время обыска каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности.

В местах хранения и сбыта нефтепродуктов также изъята финансовая документация, а также образцы, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас суд решает вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 23 октября, полиция задержала первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций и руководителя отдела этой РГА. Они требовали и получили 10 тысяч долларов.