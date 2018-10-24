По делу Насирова зачитано половину обвинительного акта

На заседании во вторник,23 октября, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал 48 страниц обвинительного акта. Таким образом, всего зачитано 366 из 774 страниц обвинительного заключения, которое прокуроры полностью зачитывают по требованию стороны защиты с 7 декабря 2017 года.

Кроме того, адвокат Романа Насирова заявил ходатайство об ознакомлении с материалами производства и отложения в связи с этим судебного разбирательства. Из озвученного защитником ходатайства установлено, что для ознакомления с материалами производства ему необходим ориентировочный срок в 240 дней, на которые защитник просил отложить судебное разбирательство.

Коллегия судей отказала защитнику Романа Насирова в том, чтобы отложить судебное разбирательство, и указала на необходимость соблюдения правил адвокатской этики при реализации предоставленных адвокату полномочий.

Следующее судебное заседание назначено на 15:30 31 октября. К слову, Романа Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", суд разрешил Насирову снять электронный браслет.