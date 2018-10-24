09:35 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одного из руководителей Госавиаслужбы уволили за резкие высказывания

Министерство иностранных дел Украины сообщило об увольнении руководителя отдела сертификации авиационных двигателей и оборудования Государственной авиационной службы в связи с его антисемитскими высказываниями.

Одного из руководителей Госавиаслужбы уволили за резкие высказывания

Конфликт произошел в конце сентября. Тогда руководитель отделения, Дмитрий Устюшин, в нетрезвом состоянии выразил свое недовольство платным питанием на борту самолета МАУ, который летел из Киева в Дубаи. Недовольство было высказано в форме довольно громкой нецензурной лексики. Чиновник обвинил представителей компании МАУ и бортпроводников в том, что  “конченные евреи и жиды пархатые”  и виновны в его дискомфорте.

В тот же день экипаж самолета подал рапорт о том, что украинский чиновник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позволил себе антисемитские высказывания. Увольнению также способствовало Министерство инфраструктуры.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", МАУ позволила пассажирам в  оплачивать дополнительные услуги прямо на стойке регистрации с помощью банковских карт без обращения в кассу.


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