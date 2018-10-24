НАБУ задержало сына народного депутата Березкина

Он является бывшим совладельцем агрохолдинга "Креатив", с помощью которого из "Ощадбанка" вывели 20 миллионов долларов. Об этом в среду, 24 октября, сообщает журналистам источник в правоохранительных органах.

Так, по данным источника, организатором этой схемы, по версии следствия, является сам Станислав Березкин. Следователи Бюро установили, что десять миллионов долларов было

перечислило Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank.

Затем 7,64 миллионов долларов перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО Черноморгидрожелезнобетон. Остальную часть указанных кредитных средств в размере 2,32 миллионов долларов было перечислено другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.

По данным источника, среди задержанных также брат Максима Березкина, а его дочь ищет полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в завладении 20 миллионами долларов "Ощадбанка" подозревается народный депутат из группы "Воля народа" Станислав Березкин. Во вторник, 23 октября, по этому делу были задержаны десять человек. Среди них двое действующих и один бывший менеджер государственного "Ощадбанка". Всем им сообщено о подозрении.