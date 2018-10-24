МВД Италии обвиняет граждан РФ в прыжках на эскалаторе - ВИДЕО

Согласно словам Сальвини, беспорядки начали десятки пьяных псевдоболельщиков команды ЦСКА. Вместе с тем МВД Италии подчернул, что эскалаторы вообще не предназначены для того, чтобы на них прыгали.

"В результате аварии эскалатора в метро Рима пострадали около 30 человек", - заявил Маттео Сальвини.

Стоит добавить, что некоторые станции митрополитена в столице Италии нуждаются в проведении капитального ремонта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время инцидента с поломкой эскалатора на одной из центральных станций метро Рима, произошедшего во вторник, 23 октября, пострадали и граждане Украины. По предварительной информации, их было четверо.