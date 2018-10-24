В столице люди протестовали против повышения цены на газ - ФОТО

Возле Администрации президента в украинской столице несколько сотен активистов провели митинг с требованием приостановить решение правительства о повышении цен на газ для населения. Аналогичная акция прошла и под зданием Кабмина. Сообщается, что всего на митинге присутствовало около 300 людей, передают украинские СМИ.

В связи с акцией для движения автотранспорта была перекрыта часть улицы Институтской от улицы Садовой до Аллеи Героев Небесной Сотни. Улица Банковая также была перекрыта полицейскими и нацгвардейцами. Сами правоохранители усиленно патрулировали территорию возле Банковой.

Люди начали собираться под правительственными зданиями в районе девяти утра. Никаких столкновений в ходе протеста не произошло, акция была мирной. Согласно последним данными, в 12:00 поступила информация о завершении митинга и люди начали постепенно расходится.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сегодня Гройсман пообещал, что цена на газ для населения повышаться до конца отопительного сезона не будет.