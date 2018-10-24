16:52 24.10.2018 | Общество | Новости
100206371:labazovych

Елизавета II впервые прокомментировала Brexit

Английская королева Елизавета II в первый раз решила высказаться по поводу предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Соответствующие заявление монарх сделала в диалоге с королем Нидерландов Виллемом-Александром, передает The Daily Express. 

Елизавета II впервые прокомментировала Brexit

Как отметила королева, Соединенное Королевство действительно стремится к "новому партнерству" с Европой. Также Елизавета II подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" государства.

Согласно опросам, проведенным в Великобритании, более половины жителей страны в случае повторного референдума по Brexit проголосовали бы против выхода из ЕС. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", платить Европейскому союзу финансовую компенсацию за выход из блока, если не будет достигнуто соглашение с Брюсселем, Великобритания не будет. При этом окончательный платеж будет "значительно ниже", чем согласованная до сих пор сумма.


Поделиться
Читайте также:
 
Дональд Трамп наносит удар по ядерной стабильности В жилых домах Краматорска отключили отопление В столице люди протестовали против повышения цены на газ - ФОТО Порошенко одобрил празднование годовщины начала Революции достоинства
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив