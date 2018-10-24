Елизавета II впервые прокомментировала Brexit

Как отметила королева, Соединенное Королевство действительно стремится к "новому партнерству" с Европой. Также Елизавета II подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" государства.

Согласно опросам, проведенным в Великобритании, более половины жителей страны в случае повторного референдума по Brexit проголосовали бы против выхода из ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", платить Европейскому союзу финансовую компенсацию за выход из блока, если не будет достигнуто соглашение с Брюсселем, Великобритания не будет. При этом окончательный платеж будет "значительно ниже", чем согласованная до сих пор сумма.