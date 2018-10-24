Елизавета II впервые прокомментировала Brexit

Английская королева Елизавета II в первый раз решила высказаться по поводу предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Соответствующие заявление монарх сделала в диалоге с королем Нидерландов Виллемом-Александром, передает The Daily Express.
Как отметила королева, Соединенное Королевство действительно стремится к "новому партнерству" с Европой. Также Елизавета II подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" государства.
Согласно опросам, проведенным в Великобритании, более половины жителей страны в случае повторного референдума по Brexit проголосовали бы против выхода из ЕС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", платить Европейскому союзу финансовую компенсацию за выход из блока, если не будет достигнуто соглашение с Брюсселем, Великобритания не будет. При этом окончательный платеж будет "значительно ниже", чем согласованная до сих пор сумма.