Выбор спортсменов: кроссовки New Balance

За 100 с лишним лет существования марка не потеряла свои позиции, а, наоборот, стала только популярнее, и причин для этого довольно много.

Под логотипом бренда выпускается не только стильная и комфортная обувь, но и технологичные кроссовки, которые пользуются успехом у профессиональных спортсменов. Кто-кто, а они точно заинтересованы в выборе удобной ортопедической обуви, чего требует сфера их деятельности. Что же заставляет спортсменов и любителей активного времяпрепровождения выбирать именно New Balance?

1. Начнем с того, что бренд всегда отдает приоритет качеству, а не количеству и гордится этим. На бостонской фабрике по производству кроссовок рабочим запрещено производить более 50 пар в день. Благодаря чему каждой паре уделяется больше внимания, а, следовательно, качество всегда на высоте.

2. За многолетнюю историю своего существования компания разработала около 35 инновационных технологий в изготовлении подошвы, которые используются и сегодня. В их число входят: Abzorb, которая обеспечивает превосходные компрессионные характеристики; EVA, которая позволяет экспериментировать с формой подошвы; C-CAP – используется для изготовления беговых моделей и REVlite для снижения веса подошвы.

3. Нью Беланс может похвастаться собственной размерной шкалой, с возможностью подобрать обувь не только по длине, но и по ширине ноги. Это позволяет выбрать максимально комфортный размер понравившейся пары, что особенно важно для спортсменов, точность движений которых зависит от того, насколько плотно кроссовки обхватывают стопу.

Среди поклонников марки было и есть немало известных спортсменов и публичных личностей, среди которых баскетболист Мэтт Боннер, беисболист Кертис Грандерсон, звезда хип-хопа Мос Деф, репер Канье Уэст, музыкант Фаррелл Уильямс, основатель компании Apple Стив Джобс и бывший президент Америки Билл Клинтон.