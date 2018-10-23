В Украине во вторник заметно похолодает и задождит

В западных областях, ночью и на крайнем востоке, днем и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 метров на секунду, днем в западных областях отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем будет не больше 8-10 теплых градусов.

На западе Украины во вторник небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла. Днем потеплеет до 6-12 градусов.

На севере страны сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем потеплеет до 5-12 градусов.

В центре Украины тепло и сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 7 градусов тепла. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

На востоке Украины ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, в Харьковской области 2-7 градусов, днем воздух прогреется до 10-17 градусов.

На юге Украины по прежнему сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.

В Крыму во вторник также будет теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 5-10 теплых градусов. Днем будет от 13 до 18 градусов со знаком плюс.

Народный прогноз: 23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).