В понедельник боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки понедельник, 22 октября, боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе.
При этом российские оккупанты вчера не применяли вооружения запрещенного минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.
Боевики также стреляли в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.
По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков убито и двое ранены.
В то же время с начала суток, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали.
Напомним, в воскресенья, 21 октября, боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. При этом трижды противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.