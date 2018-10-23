В понедельник боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям

При этом российские оккупанты вчера не применяли вооружения запрещенного минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.

Боевики также стреляли в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков убито и двое ранены.

В то же время с начала суток, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали.

Напомним, в воскресенья, 21 октября, боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. При этом трижды противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.