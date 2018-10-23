В Киеве массово уничтожают сосны - ФОТО

Об этом сообщил эколог, представитель организации «Центр мониторинга власти», Игорь Кирикевич в интервью местным СМИ.

Поврежденные сосны обнаружили сотрудники лесной охраны Дарницкого лесопаркового хозяйства. Всего было уничтожено около четырехсот сосен, расположенных в квартале между улицей Киото и Броварским проспектом. Все они усохли одновременно.

Как оказалось, в деревьях просверлены отверстия дрелью или шуроповертом. Потом туда, по словам лесников, заливали ядовитые вещества, арборициды, которые убивают деревья. Эти средства по составу напоминают вещества, которыми травят сорняки. Дырки потом запечатывали замазкой или пластилином, чтобы жидкость не испарялась.

Скорей всего, это было сделано за одну ночь или один вечер. Полиция уже занимается расследованием. По мнению лесников, вероятно лес уничтожали намеренно для будущей застройки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на Харьковщине произошел лесной пожар.