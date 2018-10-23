В Чехии увеличится количество украинских рабочих

Об этом сообщают представители чешских фирм в своем интервью.

На данный момент количество работающих украинцев в Чехии не должно превышать 20 тысяч человек. Но уже со следующего года это количество увеличится двое. Когда квоты увеличат, то общий доход государственного бюджета Чехии от трудоустройства украинских граждан может достичь 10 миллиардов крон. Это около 430 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинское правительтсво определило квоты для получения высшего образования некоторыми категориями иностранцев и лиц без гражданства за средства государственного бюджета.Предусмотрено выделение 1 тыс. мест госзаказа, в пределах которой устанавливаются квоты иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на обучение в соответствии с международными договорами Украины, и лицам, которым предоставлен статус заграничного украинца.

Лица, зачисленные в вузы для получения высшего образования в пределах установленных квот, обеспечиваются стипендией в порядке и размере, установленных для граждан Украины, и местом в общежитии с оплатой проживания в размере, установленном для граждан Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.Иностранцы и лица без гражданства могут получать высшее образование за средства физических (юридических) лиц, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, законодательством или соглашениями между вузами о международной академической мобильности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Источник">Чехии задержали группу россиян, которых обвиняют в кибернападении на Министерство иностранныхт дел страны.