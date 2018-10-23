Ураган "Уилла" в Тихом океане достиг максимальной категории

Ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.
На данный момент скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час. Как сообщает в понедельник, 22 октября, Национальныйо центр Соединенных Штатов Америки по наблюдению за ураганами, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.
При этом синоптики ожидают, что ураган "Уилла" принесет с собой разрушительный штормовой ветер, а у побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами.
Также ожидается, что "Уилла" принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром ураган "Уилла", которые бушует возле тихоокеанского побережья Мексики, усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.