01:30 23.10.2018 | Общество | Новости
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Ураган "Уилла" в Тихом океане достиг максимальной категории

Ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

Ураган

На данный момент скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час. Как сообщает в понедельник, 22 октября, Национальныйо центр Соединенных Штатов Америки по наблюдению за ураганами, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.

При этом синоптики ожидают, что ураган "Уилла" принесет с собой разрушительный штормовой ветер, а у побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами.

Также ожидается, что "Уилла" принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром ураган "Уилла", которые бушует возле тихоокеанского побережья Мексики, усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.


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