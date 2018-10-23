09:12 23.10.2018 | Общество | Новости
100206263:di

Умер основатель известного бренда

Джильберто Бенеттон, один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton, умер на 78-м году жизни.
Умер основатель известного бренда

Об этом передают иностранные СМИ.

По данным одного из информагентств, перед смертью предприниматель долго болел и несколько дней назад был госпитализирован в городе Тревизо из-за пневмонии, позднее его состояние еще более ухудшилось. Джильберто был одним из четырех братьев и сестер семьи Бенеттон, основавших в 1965 году одноименную компанию и известный модный бренд. Главным основателем компании считается Лучано Бенеттон,  который изначально работал в семейном магазине одежды, чтобы помочь овдовевшей матери.

По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло 2,7 миллиарда долларов. Таким образом, он находился на 652-й строчке списка богатейших людей мира, и на 12-м месте — в списке богатейших людей Италии. К слову, в июле 2018 года скончался младший представитель семейства Бенеттон — Карло. Причиной его смерти стал рак.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в Киеве погибла актриса известного шоу.


Поделиться
Читайте также:
 
Советник Трампа встретился с главой МИДа России Доходы заробитчан повлияют на субсидии - ВИДЕО Украина увеличила экспорт фруктов В понедельник боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив