Умер основатель известного бренда

Об этом передают иностранные СМИ.

По данным одного из информагентств, перед смертью предприниматель долго болел и несколько дней назад был госпитализирован в городе Тревизо из-за пневмонии, позднее его состояние еще более ухудшилось. Джильберто был одним из четырех братьев и сестер семьи Бенеттон, основавших в 1965 году одноименную компанию и известный модный бренд. Главным основателем компании считается Лучано Бенеттон, который изначально работал в семейном магазине одежды, чтобы помочь овдовевшей матери.

По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло 2,7 миллиарда долларов. Таким образом, он находился на 652-й строчке списка богатейших людей мира, и на 12-м месте — в списке богатейших людей Италии. К слову, в июле 2018 года скончался младший представитель семейства Бенеттон — Карло. Причиной его смерти стал рак.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в Киеве погибла актриса известного шоу.