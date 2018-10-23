17:32 23.10.2018 | Общество | Новости
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Растерзанное тело Хашкаджи в пригороде Стамбула нашли турецкие правоохранители

В колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили фрагменты останков саудовского журналиста Джамала Хашкаджи. Об этом передает SkyNews.

Растерзанное тело Хашкаджи в пригороде Стамбула нашли турецкие правоохранители

Ранее стало известно, что он был убит в саудовском генконсульстве. Однако, с турецкой стороны заявили, что его труп могли растворить в кислоте, чтобы полностью стереть следы убийства. 

В свою очередь, президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что после произошедшего пребывания саудовского консула в Стамбуле нежелательно.

Напомним, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Саудовской Аравии подтвердили информацию о смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле.


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