Растерзанное тело Хашкаджи в пригороде Стамбула нашли турецкие правоохранители

Ранее стало известно, что он был убит в саудовском генконсульстве. Однако, с турецкой стороны заявили, что его труп могли растворить в кислоте, чтобы полностью стереть следы убийства.

В свою очередь, президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что после произошедшего пребывания саудовского консула в Стамбуле нежелательно.

Напомним, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Саудовской Аравии подтвердили информацию о смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле.